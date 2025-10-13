Säkerhetsläget inför kvällen – Göteborgspolisen förberedda 

Stora delar runt nationalarenan i Solna spärrades av i samband med fredagens VM-kval mot Schweiz.

Göteborgspolisen signalerar nu för omfattande förberedelser inför kvällens möte mot Kosovo.

–Vi har en stor förberedelse inför matchen men vi har ingen hotbild mot arrangörer eller matchen som sådan, säger polisens presstalesperson Jens Andersson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det väntas publikfest i VM-kvalet på Ullevi i Göteborg med över 40 000 supportrar på läktaren. Polisen har tagit höjd därefter för att garantera säkerheten.

– Supportrarna från respektive lag ska genomföra en marsch till arenan och det är klart att det kommer påverka trafik. Vi har spärrat av i god tid innan så det kan genomföras på ett säkert sätt. Jag vet inte exakt vilka vägar som berörs men vi har tagit höjd för det, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.

I övrigt ska säkerhetsläget vara bra och det finns inga indikationer om en hotbild mot kvällens evenemang.

– Inga indikationer på det och vi har ingen hotbild mot arrangörer eller matchen som sådan men vi tar höjd för att kunna hantera ordningsstörningar, men vi har inga sådana indikationer.

Det väntas en hel del fans från både Sverige och Kosovo. Vilket kan påverka trafiken och andra personer.

– Framförallt är det hemmapubliken som är den stora massan och det är många människor som rör sig mot ett visst mål och det kommer påverka, men det har vi tagit höjd för.

Matchen mellan Sverige och Kosovo har avspark 20:45