Saudiarabien sparkar förbundskaptenen Renard
Han ledde Saudiarabien till VM 2022 och 2026.
Med bara månader kvar till premiären har Hervé Renard fått sparken.
Det rapporterar bland annat franska RMC Sports.
Mellan 2019 och 2023 basade Hervé Renard över det saudiarabiska landslaget – och tog dem till bland annat till VM 2022 där man besegrade Argentina i premiären.
Under hösten 2024 blev han återigen anställd av det saudiska fotbollsförbundet och ledde nationen till sommarens världsmästerskap. Däremot kommer han inte att stå vid sidlinjen under matcherna i USA, Mexiko och Kanada.
Lyssnar man till uppgifter från RMC Sports fick fransmannen sparken från förbundskaptensjobbet i fredags. Det var inte heller tal om någon uppsägningstid utan beskedet trädde i kraft med omedelbar verkan.
– Sådan är fotbollen. Saudiarabien har kvalificerat sig till VM sju gånger, inklusive två gånger med mig, säger Renard till AFP.
I sin grupp kommer Saudiarabien att ställas mot Spanien, Uruguay och Kap Verde.
