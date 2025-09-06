Schweiz krossade Kosovo – i premiären
Schweiz fick en smakstart på VM-kvalet.
Premiärmatchen slutade med en 4–0-seger mot Kosovo.
Tillsammans med Sverige och Slovenien finns Schweiz och Kosovo i kvalgrupp B.
Under fredagen ställdes Schweiz, som ses som gruppens stora utmanare till Sverige, mot Kosovo.
Matchen slutade i en klar seger för Schweiz när de vann med fyra mål mot noll. Målskyttar blev Breel Embolo (2), Silvan Widmer och försvararen Manuel Akanji.
Schweiz ställs mot Slovenien i nästa kvalmatch. Den spelas måndag 8 september med matchstart 20.45.
Startelvor:
Schweiz: Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Xhaka, Freuler, Rieder – Ndoye, Embolo, Vargas.
Kosovo: Muric – Vojvoda, Rrahmani, Dellova, Paqarada – Avdullahu, Rexhbecaj, Muslija – E. Krasniqi, Muriqi, Jashari.
