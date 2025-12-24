Shearer vill peta Bellingham från Englands startelva

Jude Bellingham har varit en av Englands bästa spelare de senaste åren.

Nu vill dock den förre landslagsspelaren Alan Shearer se en petning av Real Madrid-spelaren.

Detta till förmån för Morgan Rogers.

Foto: Bildbyrån

Jude Bellingham har varit en konstant i det engelska landslaget under de senaste åren och bidragit med viktiga poäng i mästerskap.

Trots det vill den före detta landslagsspelaren Alan Shearer att Real Madrid-stjärnan petas från landslagets nummer tio-position.

Detta då det finns en annan spelare som han tycker gör det bättre.

”Morgan Rogers är otrolig. Han har en fantastiskt tid och är full av självförtroende. Allt han försöker att göra blir bra just nu”, säger han enligt The Sun och berättar varför han borde starta för England.

”Rogers har nummer tio-positionen i England just nu, då Tuchel har valt att spela honom.

”Om VM börjar imorgon skulle han starta. Däremot är det sex månader innan det börjar men förhoppningsvis kommer han fortfarande att vara i samma form”.

Morgan Rogers har gjort sju mål och fem assist för Aston Villa under den pågående säsongen.