Sjukdomsfall i tyska landslaget – debutant inkallad

Den tyska landslagsspelaren Oliver Baumann har blivit sjuk.

Nu kallar förbundskapten Julian Nagelsmann debutanten Noah Atubolu.

Foto: Alamy

Under måndagkvällen bekräftar det tyska landslaget ett sjukdomsfall.

Det är målvakten Oliver Baumann som har blivit sjuk och stryks från truppen. Nu kallar förbundskaptenen in debutanten Freiburgs Noah Atubolu.

Den 23-årige burväktaren ansluter till truppen och kommer att träna med landslaget under tisdagen.

Värt att notera är att Atubolu håller på ett rekord i Bundesliga. Målvakten har räddat fem straffar i rad vilket inte har gjorts tidigare i den tyska högstaserien.

Tysklands ställs mot Luxemburg och Nordirland i VM-kvalet den tionde och 13 oktober.



