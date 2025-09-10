Skrällen: Bolivia slog Brasilien – klart för VM-playoff

Bolivia skrällde och besegrade Brasilien.

Då blev uppstickaren klar för playoff till VM 2026.

Det var under natten till onsdag (svensk tid) som Bolivia stod för en riktig superskräll. Bolivias landslag hade inte vunnit mot Brasilien sedan 2009, men efter Miguel Terceros matchräddande mål bröt uppstickaren trenden.

Terceros blev stor hjälte med matchens enda mål när Boliva vann med 1–0. Samtidigt förlorade Venezuela hemma mot Colombia, och därmed är Bolivia klart för playoff till VM 2026.

Nationen har inte deltagit i ett världsmästerskap sedan 1994.

Brasilien är redan klart för VM 2026, tillsammans med Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay och Uruguay.