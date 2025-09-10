Prenumerera

Logga in
Bolivias målvakt Carlos Lampe, till höger, omfamnar lagkamraten Luis Haquin när de firar sitt lags 1-0-seger över Brasilien efter en VM 2026-kvalmatch på Villa Ingenio-stadion i El Alto, Bolivia, tisdagen den 9 september 2025.
Foto: Alamy

Skrällen: Bolivia slog Brasilien – klart för VM-playoff

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Bolivia skrällde och besegrade Brasilien.
Då blev uppstickaren klar för playoff till VM 2026.

Video

Szoboszlai syndabock när Portugal vände och vann

Det var under natten till onsdag (svensk tid) som Bolivia stod för en riktig superskräll. Bolivias landslag hade inte vunnit mot Brasilien sedan 2009, men efter Miguel Terceros matchräddande mål bröt uppstickaren trenden.

Terceros blev stor hjälte med matchens enda mål när Boliva vann med 1–0. Samtidigt förlorade Venezuela hemma mot Colombia, och därmed är Bolivia klart för playoff till VM 2026.

Nationen har inte deltagit i ett världsmästerskap sedan 1994.

Brasilien är redan klart för VM 2026, tillsammans med Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay och Uruguay.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt