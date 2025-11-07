Skrällnamn i engelska landslagstruppen

Thomas Tuchel har presenterat den engelska landslagstruppen till VM-kvalets sista matcher.

Då är Bournemouth-succén Alex Scott uttagen i A-landslaget för första gången.

Foto: Bildbyrån

England är redan klart för VM i sommar. Nu väntar de två resterande kvalmatcherna mot Serbien och Albanien i november.

Förbundskaptenen Thomas Tuchel har presenterat sin trupp och det står klart att Jude Bellingham är tillbaka efter att ha blivit nobbad i oktobersamlingen. Samtidigt petas Arsenals Myles Lewis-Skelly.

Värt att notera är Alex Scott, som till vardags spelar i Bournemouth. Det är första gången 21-åringen blir kallad till A-landslaget.

Englands trupp:

Målvakter: Dean Henderson, Jordan Pickford, Nick Pope.

Backar: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones.

Mittfältare: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Alex Scott, Adam Wharton.

Forwards: Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka