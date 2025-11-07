Skrällnamn i engelska landslagstruppen
Thomas Tuchel har presenterat den engelska landslagstruppen till VM-kvalets sista matcher.
Då är Bournemouth-succén Alex Scott uttagen i A-landslaget för första gången.
England är redan klart för VM i sommar. Nu väntar de två resterande kvalmatcherna mot Serbien och Albanien i november.
Förbundskaptenen Thomas Tuchel har presenterat sin trupp och det står klart att Jude Bellingham är tillbaka efter att ha blivit nobbad i oktobersamlingen. Samtidigt petas Arsenals Myles Lewis-Skelly.
Värt att notera är Alex Scott, som till vardags spelar i Bournemouth. Det är första gången 21-åringen blir kallad till A-landslaget.
Englands trupp:
Målvakter: Dean Henderson, Jordan Pickford, Nick Pope.
Backar: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones.
Mittfältare: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Alex Scott, Adam Wharton.
Forwards: Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka
