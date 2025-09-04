Slovakiens skräll – nollade Tyskland

VM-kvalet har dragit i gång.

Då chockade Slovakien Tyskland när de vann med 2–0.

Foto: Alamy

Slovakien tog emot Tyskland i kvalmatchen inför VM 2026.

Då stod hemmanationen för en rejäl skräll när de sänkte tyskarna med två mål. Det första målet kom strax före halvtid. Då var det David Hancko som spelades fram av David Strelec. Slovakerna gick in i ledning i pus.

I den andra halvleken tog det inte mer än tio minuter innan hemmanationen utökade till 2–0. Denna gång var det Strelec som stod för målet när han dribblade bort den tyske försvararen Toni Rüdiger och knorrade upp bollen i bortre krysset.

Fler mål blev det inte i matchen och Tyskland inleder VM-kvalspelet med en förlust. Nederlaget blev den första kvalförlusten, med mer än ett mål, sedan 5–1-förlusten mot England 2001.

I Tyskland och Slovakiens grupp finns även Nordirland och Luxemburg. Matchen mellan de två länderna slutade 3–1 till Nordirland