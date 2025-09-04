Slovenska förbundskaptenen: ”Finns många stjärnor”

Imorgon inleds det för svensk del – kvalet till VM 2026.

Då menar den slovenska förbundskaptenen, Matjaž Kek, att det svenska anfallet inte är Blågults enda hot.

– Det finns många stjärnor och övergångssummorna är galna, säger han till SVT.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen går Sverige in i kvalet till VM 2026. Detta då man gästar Slovenien i premiären.

Under torsdagen genomförde Slovenien sitt sista pass innan fredagens match och höll en presskonferens med Leeds-spelaren Jaka Bijol och förbundskapten Matjaž Kek.

– Vi har sett fram emot det här kvalet, varje match blir viktig eftersom gruppen redan är färdigspelad i november, säger Bijol, som är lagkamrat med Gabriel Gudmundsson i Leeds, till SVT.

På frågan om vad han tycker om det svenska anfallet är svaret, kort och gott:

– Väldigt bra.

Den slovenska förbundskaptenen, Matjaž Kek, är något längre i sin utläggning om det svenska anfallet.

– Det är inte bara en spelare som är viktig i den här matchen. Båda lagen håller hög kvalitet. Det finns många stjärnor och övergångssummorna är galna, säger han.