Smäll för England – Guehi lämnar samlingen skadad
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Marc Guehi saknades senast i Englands trupp mot Serbien.
Nu lämnar mittbacken landslagssamlingen.
Detta på grund av en fotskada.
Marc Guehi har varit ett hett villebråd sedan i somras när Liverpool försökte värva honom från Crystal Palace. Förutom intresset har han blivit en given spelare i Thomas Tuchels engelska landslagstrupp.
Mittbacken saknades i Englands senaste match mot Serbien på grund av en känning. Nu står det klart att han lämnar landslagssamlingen helt.
Anledningen ska vara att 25-åringen åkt på en fotskada och reser tillbaka till Crystal Palace för att påbörja rehabträning.
England är redan klart för VM 2026.
Den här artikeln handlar om: