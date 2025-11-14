Smäll för England – Guehi lämnar samlingen skadad

Marc Guehi saknades senast i Englands trupp mot Serbien.

Nu lämnar mittbacken landslagssamlingen.

Detta på grund av en fotskada.

Foto: Alamy

Marc Guehi har varit ett hett villebråd sedan i somras när Liverpool försökte värva honom från Crystal Palace. Förutom intresset har han blivit en given spelare i Thomas Tuchels engelska landslagstrupp.

Mittbacken saknades i Englands senaste match mot Serbien på grund av en känning. Nu står det klart att han lämnar landslagssamlingen helt.

Anledningen ska vara att 25-åringen åkt på en fotskada och reser tillbaka till Crystal Palace för att påbörja rehabträning.

England är redan klart för VM 2026.