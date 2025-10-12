Smäll för Kosovo – Rexhbeçaj missar mötet med Sverige

Kosovo får klara sig utan Elvis Rexhbeçaj i VM-kvalmötet med Sverige på måndag.

Augsburg-mittfältaren skadade sig senast mot Slovenien och lämnar nu truppen.



På måndag ställs Sverige mot Kosovo i en viktig VM-kvalmatch på hemmaplan, denna gång i Göteborg.



Gästerna har drabbas av ett tungt avbräck: Elvis Rexhbeçaj kommer inte till spel.

Det kosovanska fotbollsförbundet (FFK) meddelade på sin Facebook-sida att 27-åringen tvingas lämna landslagssamlingen på grund av skadan han ådrog sig i fredagens 0–0-match mot Slovenien.

Rexhbeçaj har varit en nyckelspelare i Kosovos elva under VM-kvalet.

I den tidigare matchen mot Sverige spelade han 85 minuter när laget vann med 2–0.

Kosovo ligger i nuläget tvåa i kvalgruppen, medan Sverige har en tung start som sist i tabellen.