Smäll för Kosovo – Rexhbeçaj missar mötet med Sverige
Kosovo får klara sig utan Elvis Rexhbeçaj i VM-kvalmötet med Sverige på måndag.
Augsburg-mittfältaren skadade sig senast mot Slovenien och lämnar nu truppen.
På måndag ställs Sverige mot Kosovo i en viktig VM-kvalmatch på hemmaplan, denna gång i Göteborg.
Gästerna har drabbas av ett tungt avbräck: Elvis Rexhbeçaj kommer inte till spel.
Det kosovanska fotbollsförbundet (FFK) meddelade på sin Facebook-sida att 27-åringen tvingas lämna landslagssamlingen på grund av skadan han ådrog sig i fredagens 0–0-match mot Slovenien.
Rexhbeçaj har varit en nyckelspelare i Kosovos elva under VM-kvalet.
I den tidigare matchen mot Sverige spelade han 85 minuter när laget vann med 2–0.
Kosovo ligger i nuläget tvåa i kvalgruppen, medan Sverige har en tung start som sist i tabellen.
