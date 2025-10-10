Smäll för Spanien – Dani Olmo lämnar samlingen

Spanien har drabbats av ett bakslag mitt under VM-kvalsamlingen.

Detta då Barcelonas Dani Olmo har lämnat landslaget på grund av en skada.

Foto: Bildbyrån

Spanien har inlett sin resa i VM-kvalet med två raka segrar (mot Bulgarien och Turkiet).

Under helgen fortsätter spanjorernas resa då man under lördagen ställs mot Georgien. Idag, fredag, meddelar det spanska fotbollförbundet att man får klara sig utan en av sina stjärnor.

Spelaren det handlar om är FC Barcelonas Dani Olmo som har skickats hem från samlingen på grund av en muskelskada.

”Dani Olmo anlände till träningen på måndagen med tecken på muskeltrötthet, meddelade FC Barcelona. Sedan dess har hans symtom gradvis förbättrats genom behandling och anpassning av träningsbelastningen. Idag (fredag) var det planerat att anfallaren bara skulle delta i en del av träningen, men han rapporterade också obehag i vänster ben”, skriver det spanska förbundet och fortsätter:

”Därför har ytterligare tester utförts, vilka har visat en muskelskada. Situationen har rapporterats till FC Barcelonas medicinska personal. Olmo kommer att påbörja sin återhämtning under landslagets träningspass och återvänder till Barcelona imorgon, när resten av truppen reser till Elche för att möta Georgien”.

Matchen mellan Spanien och Georgien har avspark klockan 20.45 imorgon, lördag.

