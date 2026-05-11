Smällen: Cardoso kan missa VM – opererad

USA har åkt på ett bakslag inför VM på hemmaplam.

Johnny Cardoso har fått operera sin högra fotled.

Foto: Bildbyrån

USA kan ha åkt på en tuff smäll inför hemma-VM. Atlético Madrid-mittfältaren skadade under torsdagen sin högra fotled. Under måndagen meddelar den spanska klubben att mittfältaren har genomgått en operation.

”Vi skickar dig massor av uppmuntran och styrka, Johnny, och önskar dig ett snabbt och fullständigt tillfrisknande från din skada”, skriver klubben i ett uttalande.

Enligt uppgifter från Talksport har det amerikanska landslaget inte fått besked kring omfattningen av skadan än men uppgifterna delger dock att medverkan i VM är uteslutet.

LÄS MER OM VM: Alla länder i VM 2026