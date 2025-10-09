Det är ett pressat svenskt landslag som möter matcherna mot Schweiz och Kosovo.

Nu vill Djurgårdens förre ledarprofil Peter Kisfaludy se Lucas Bergvall från start.

– Jag tror nästan alla känner det snart inte går att peta honom, säger han och pekar på framgångarna i Tottenham.

Foto: Bildbyrån

Sverige närmar sig tidiga ödesmatcher i VM-kvalet med start i morgon mot Schweiz i Stockholm.

Det är en hårt kritiserad svensk förbundskapten Jon Dahl Tomasson som står inför en svår laguttagning efter den tunga förlusten mot Kosovo (0-2).

Frågan är exempelvis om han håller fast vid mittfältare som Yasin Ayari, Anton Salétros och Hugo Larsson – eller om ett namn som Lucas Bergvall är på väg in i mixen?

”Han ska starta nu”

Peter Kisfaludy som hade stor del i att ta Bergvall till Djurgården och även tränade honom under flera år i BP – anser att Tomasson nu måste öppna för Tottenham-proffset.

– Det är ju förbundskaptenen som bestämmer men jag tror många med mig känner att det snart inte går att hålla Lucas utanför laget längre, säger Kisfaludy till FotbollDirekt.

– Han ska starta nu med tanke på hur han växer i både Premier League och Champions League och med sådana offensiva kvaliteter – så ska han bara starta i ett svenskt landslag.

Vad ser du framförallt?

– Ja, men det jag precis konstaterade. Titta på vad han gör i en klubb som är med i toppen av Premier League, säger han.

Foto: Bildbyrån

Ett annat viktigt argument är även att Kisfaludy anser att Bergvalls löpförmåga saknas.

– Alltså man ska ha klart för sig att han sprang 1,2 mil i Tottenhams möte med Villarreal och det tror jag inte någon annan gör i vårt A-landslag. Det drivet han har i sin löpning…och han blir bara mer och mer kraftfull.

”Är det någonting som Tottenham älskar…”

Peter Kisfaludy fortsätter med att resonera och beskriva de många olika ansikten han ser i Bergvall.

– Alltså är det någonting som Tottenham älskar så är det hans omställningsspel. Han kan ju alltså spela som både sexa och tia och kan lika mycket ta det defensiva arbetet. Jag är övertygad om att hans driv med bollen på sikt kommer att göra honom till en poängspelare på hög nivå i så väl klubb – som vårt landslag.

Vilken omgivning anser du att han passar bäst i om Tomasson startar honom?

– Jag tror nog att Yasin och Larsson skulle vara den mest lämpade omgivningen då båda är även är ordinarie i sina klubblag i Premier League och Bundesliga. Alla tre är för mig svensk landslagsfotbolls framtid.

Den här säsongen har Bergvall gjort ett mål och tre framspel på tio matcher för Tottenham. Svensken tilldelades även priset som omgångens spelare i Premier League efter hans succé i 3–0-segern motWest Ham. Kontraktet med Spurs löper ut sommaren 2031.