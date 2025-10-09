Sollentuna-spelaren ställdes mot Salah: ”Helt otroligt”

Han spelar till vardags i Sollentunas P19-lag.

Nu har Yusuf Ismail gjort debut för Djiboutis landslag – som ställdes mot Mohamed Salahs Egypten.

– Det var en barndomsdröm som gick i uppfyllelse. Det var helt otroligt, jag kan inte förklara känslan, säger Ismail till SVT.

Foto: Alamy

Det var efter att Djiboutis förbundskapten, Stephane Nado, rest till Sverige för att scouta en spelare i Sollentunas P19-lag som Yusuf Ismail fick ett samtal av Nado.

Det ägde rum i augusti och Ismail fick reda på att han hade blivit uttagen i Djiboutis A-landslag.

Debuten kom dock aldrig i den första samlingen utan fick vänta till den andra, som pågår just nu.

– Jag hade match mot Karlberg och efter matchen hade jag ett missat samtal från honom. Jag ringde upp och blev helt förvånad. Han ville ha med mig. När vi lade på gick jag in och kollade vilka matcher vi hade kvar. Egypten, Mohamed Salah. Jag blev jätteglad och berättade för alla mina vänner, säger Ismail till SVT.

”Han tänkte nog ”Ey vad gör han”

Matchen mellan Djibouti och Egypten spelades under onsdagen, på Stade Larbi Zaouli. Med ställningen 3-0 till bortalaget, där Salah gjort två mål och slagit rekord för 20 mål under det afrikanska VM-kvalet, var stunden kommen för Sollentuna-spelaren.

– Det var en barndomsdröm som gick i uppfyllelse. Det var helt otroligt, jag kan inte förklara känslan, säger han efter debuten.

Om mötet med idolen Mohamed Salah, som spelar i Liverpool, menar Ismail att han blev lite starstrucked.

– Ja faktiskt. Jag började le ganska mycket när jag kollade på honom. Han tänkte nog ”Ey vad gör han”.

Djibouti ligger sist i sin VM-kvalgrupp och har spelat in en poäng på nio matcher.









