Spaniens avbräck: Real Madrid-mittbacken lämnar återbud

Spanien jagar VM-avancemang.

Då får ”La Roja” klara sig utan mittbacken Dean Huijsen.

Real Madrid-försvararen har lämnat återbud och ersätts av Aymeric Laporte.

Det spanska landslaget har samlats för att fortsätta jakten på VM 2026. För motståndet i oktober står grupptvåan Georgien och jumbon Bulgarien, båda på hemmaplan i Spanien, men då får gruppettan klara sig utan en viktig pjäs i backlinjen.

Real Madrids mittback Dean Huijsen, 20, anslöt först till landslagslägret, men tvingades sedan lämna återbud på grund av en skada. Enligt det spanska fotbollförbundet rör det sig om en muskelskada som identifierades under onsdagen. Huijsen har rest hem till den spanska huvudstadsklubben för att fortsätta sin rehabilitering med klubblaget.

Dean Huijsen. Foto: Alamy

”Dean Huijsen lämnar landslagssamlingen på grund av skada inför VM 2026-kvalmatcherna mot Georgien i Elche och Bulgarien i Valladolid”, skriver det spanska fotbollförbundet i ett uttalande enligt Marca:

”Real Madrid-försvararen anlände med symptom på muskeltrötthet till den spanska landslagssamlingen på måndag kväll. Under tisdagen deltog han inte i någon träning, och klubben informerades om att utvecklingen inte var positiv. Därför genomgick han i morse, onsdag, en medicinsk undersökning som bekräftade en muskelskada. Real Madrid har informerats om detta, och han har officiellt lämnat landslagssamlingen. Vi önskar honom en snabb återhämtning.”

Den 20-åriga försvararen, som anslöt till Real Madrid från Bournemouth i somras, har startat och spelat 90 minuter i Spaniens båda inledande VM-kvalmatcher. Han ersätts av Aymeric Laporte från Athletic Club.