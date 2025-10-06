Spaniens bakslag – Rodri missar landslagssamlingen

VM-kvalet är tillbaka den här veckan.

För Spanien kommer dock nu ett tungt bakslag.

Rodri uppges ha lämnat återbud till kommande landslagssamling.

Rodri fick kliva av tidigt när Manchester City besegrade Brentford med 1–0 under söndagen.

Detta ser nu ut att få konsekvenser för det spanska herrlandslaget.

Spanien som ställs mot Georgien och Bulgarien under kommande landslagssamling väntas få klara sig utan Rodri.

Manchester Evening News rapporterar nämligen att han valt att lämna återbud till kommande landslagssamling.