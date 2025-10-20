SPECIAL: Tomassons nya huvudspår pekas ut

Jon Dahl Tomasson är borta från det svenska landslaget.

Men hur ser egentligen danskens framtid ut ?- i skuggan av dagens presskonferens med Graham Potter.

FotbollDirekt har nu en första bild som visar vad som kan vara på gång.

– Det logiska måste vara Nederländerna. Jag tror inte på danska storklubbar, kommenterar Tipsbladets chefredaktör Kenneth Jensen för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det har gått en vecka sedan vi för första gången i svensk landslagsfotboll fick uppleva att en förbundskapten sparkas.

Jon Dahl Tomasson tvingades bort och samtidigt som hans framtid nu ser svårbedömd ut så riktas alla ögon mot hans efterträdare Graham Potter.



Hur Tomasson mår just nu vet vi inget om – och frågan är hur han kan tänkas gå vidare efter vad som ser ut som den svåraste tiden i hans tränarkarriär?

FotbollDirekts systersajt Tipsbladet och chefredaktör Kenneth Jensen får nu ge sin syn på förmodliga huvudspår. Jensen spår bland annat en dyster bild i hemlandet Danmark och stängda dörrar.



– Jag tror inte det finns intresse från de största danska klubbarna och jag tror inte att något mindre ställe är intressant för honom. Hans anseende som tränare i Danmark är helt enkelt inte i närheten av det han har utomlands, säger Jensen och förtydligar sitt resonemang:

– FCK har exempelvis en coach som sitter säkert och både Bröndby och Midtjylland har anställt nya tränare medan AGF klarar sig bra just nu. När det kommer till en klubb som Nordsjälland så tror jag inte han skulle passa in där.

Det finns även försvårande omständigheter som gör att JDT inte lär ha en reträttväg ens i sitt hemland efter krisen i Sverige.

– Alltså… han var en stor spelare för Danmark men även om han är en legend i landslaget så är han inte folklig och hans tränarkarriär har tyvärr aldrig imponerat.

”Jag har svårt att se annat”

När det kommer till möjliga ställen för en comeback så ser den danska chefredaktören framförallt ett huvudspår.

– Jag har svårt att se annat än att det logiska för honom är Nederländerna. Jag tror det är det han vill. Det är där hans namn är som starkast. Han var som sagt en stor spelare och spelade länge i Eredivisie och har även varit tränare för både Excelsior och Roda – och assistent i Vitesse.

– När det kommer till England efter att ha misslyckats i Blackburn så har jag svårt att se att han där skulle kunna hitta ett tillräckligt bra jobb. Nej, jag är ganska säker på att han nu kommer att vänta på en öppning i Eredivisie. Det är vad han vet och kan bäst.

Efter spelarkarriären inledde Tomasson sin tränarbana i Nederländerna. Han var assisterande tränare i Excelsior 2011–2013, huvudtränare i samma klubb 2013–2014 och tog över Roda 2014.

Därefter arbetade han som assisterande tränare i Vitesse 2015–2016. 2016 blev han assisterande förbundskapten i Danmark, en roll han hade fram till 2020. Sedan följde två framgångsrika år i Malmö FF, där han vann två raka SM-guld (2020 och 2021) och ledde laget till Champions League. 2022 tog Tomasson över Blackburn Rovers i England, där han stannade till 2024.

Sommaren samma år utsågs han till svensk förbundskapten.