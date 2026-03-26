SPELARBETYG: ”Såg ut som Ibrahimovic och Granqvist”

Sverige löste avancemang till playoff-finalen på tisdag, detta efter 3-1 på spansk mark mot Ukraina.

Att Viktor Gyökeres glänste mest med sitt hattrick är ingen hemlighet, men vilka andra svenska spelare imponerade?

FD:s krönikör Casper Nordqvist med sina spelarbetyg och motiveringar nedan.

Kristoffer Nordfeldt – 3: Han har väntat och väntat på sin stora chans. Med rådande målvaktskris fick Nordfeldt till sist vakta Sveriges mål – och AIK-keepern var hur cool som helst. Först i 90:e minuten fick han kapitulera när ukrainarna reducerade till 1-3, men då var Ukraina redan ett slaget lag. Flera riktigt fina räddningar och gav ett lugnt intryck som nog smittade av sig på medspelarna.

Isak Hien (38′) – 3: Fram till skadan som tvingade Atalanta-spelaren att bryta var Hien stabil och robust i duellspelet. Kändes tryggt med Hien där bak, men är nu ett osäkert kort inför tisdag.

Victor Nilsson Lindelöf – 3: Stort ansvar redan på förhand med bindeln på armen, men ännu större ansvar när Hien klev av redan i första halvlek. Ledaren i mittförsvaret med Starfelt och Lagerbielke som parhästar.

Gustaf Lagerbielke – 2: Svagt ingripande i samband med Ukrainas sena reducering där han definitivt borde fått undan bollen i straffområdet. I övrigt inga konstigheter från mittbacken hemmahörandes i portugisiska Braga till vardags.

Herman Johansson – 3: Kastades in i hetluften som fortsatt väldigt färsk i landslaget. Rev och slet framförallt i defensiven och lär onekligen få chansen igen på tisdag som högervinge. Bra insats av Dallas-svensken.

Yasin Ayari – 2: Inte lika dominant som han brukar, men likväl en gedigen arbetsinsats på mitten.

Benjamin Nygren – 3: Nygren fortsätter övertyga i landslaget efter att mot slutet av Jon Dahl Tomassons era tagit sig in. Lyser av självförtroende efter sin succé i Celtic och spelade fram till Gyökeres 1-0-mål i kväll.

Jesper Karlström – 3: Som alltid gjorde Karlström jobbet. Så viktig som städgumma i detta framåtlutade Blågult. Hjälpte till som en extra mittback i egen box när det behövdes.

Gabriel Gudmundsson (80′) – 4: Älgade på längs sin vänsterkant och hade två kanonskott som så när resulterade både en och två gånger. Ettrig som vanligt i försvarsspelet. Visade i kväll sin förbundskapten att Graham Potter gjorde rätt som spelade Leeds-spelaren och inte Dortmunds dito Daniel Svensson till vänster i backlinjen. Fick ont i andra halvlek och efter att ha krigat på en stund till byttes han ut med tio minuter kvar.

Viktor Gyökeres – 5: Klev fram när det gällde som mest med tre förlösande mål. Tog på sig extra ansvar när de andra megastjärnorna Alexander Isak och Dejan Kulusevski saknades. Arsenal-strikern förstås den avgörande faktorn i kväll och den som gör att Blågult fortsatt har chans på VM. Zlatan Ibrahimovic-överlägsen i kväll, om ni så vill.

Anthony Elanga (94′) – 3: Utmärkte sig inte så mycket men var samtidigt enormt viktig för Sveriges anfallsspel och gav Gyökeres ytorna som behövdes vilket visade sig helt avgörande i kväll.

Inhoppare

Carl Starfelt (38′) – 4: Svensk oro när Hien tvingades bryta. Men Starfelt var Andreas Granqvist mot Italien-bra då han nickade bort allt och exakt allt i luftrummet. Ni som kommer ihåg VM-playoffet på San Siro minns hur Granqvist gjorde samma sak. Det känns helt plötsligt inte lika jobbigt om Hien inte kan spela playoff-finalen på tisdag.

Övriga inhoppare Daniel Svensson (80′), Lucas Bergvall (80′) och Mattias Svanberg (94′) spelade för kort tid för att betygsättas.