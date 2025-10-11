Spelarna slår tillbaka – stöttar JDT efter buropen
Kraven på Jon Dahl Tomassons avgång växer efter 0–2-förlusten mot Schweiz.
Men inifrån landslaget är budskapet tydligt – spelarna står bakom sin förbundskapten.
– Vi har förtroende för Jon och kommer fortsätta kämpa tillsammans, säger Alexander Isak efter matchen.
Sverige ligger sist i VM-kvalgruppen med bara en poäng på tre matcher.
Efter slutsignalen möttes laget av burop och banderoller som krävde Tomassons avgång – en av dem innehöll också nedsättande ord.
– Det är fruktansvärt. Jag förstår att folk är besvikna, men att skriva sådana grejer är lågt, säger Emil Holm.
Holm har samtidigt förståelse för att supportrarna är missnöjda.
– Klart vi förstår det. Vi har gjort folk besvikna och oss själva besvikna. Det är pinsamt.
Trots den tunga starten ser förtroendet för Tomasson ut att vara starkt i spelargruppen.
– Hans ledarskap och hur han är som ledare är otroligt bra och hans idé passar oss. Sedan har vi inte fått resultatet och det är tråkigt, men vi i gruppen har förtroende för Jon, säger Alexander Bernhardsson.
”Alla står enade”
Lagkaptenen Alexander Isak vill se samling snarare än splittring.
– Klart att vi inte är i en bra position just nu, men det finns fortfarande möjligheter.
– Vi har förtroende för Jon och kommer fortsätta kämpa tillsammans. Den bästa chansen vi har är om alla står enade.
