Spelarna slår tillbaka – stöttar JDT efter buropen

Kraven på Jon Dahl Tomassons avgång växer efter 0–2-förlusten mot Schweiz.

Men inifrån landslaget är budskapet tydligt – spelarna står bakom sin förbundskapten.

– Vi har förtroende för Jon och kommer fortsätta kämpa tillsammans, säger Alexander Isak efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Sverige ligger sist i VM-kvalgruppen med bara en poäng på tre matcher.

Efter slutsignalen möttes laget av burop och banderoller som krävde Tomassons avgång – en av dem innehöll också nedsättande ord.

– Det är fruktansvärt. Jag förstår att folk är besvikna, men att skriva sådana grejer är lågt, säger Emil Holm.



Holm har samtidigt förståelse för att supportrarna är missnöjda.

– Klart vi förstår det. Vi har gjort folk besvikna och oss själva besvikna. Det är pinsamt.

Trots den tunga starten ser förtroendet för Tomasson ut att vara starkt i spelargruppen.

– Hans ledarskap och hur han är som ledare är otroligt bra och hans idé passar oss. Sedan har vi inte fått resultatet och det är tråkigt, men vi i gruppen har förtroende för Jon, säger Alexander Bernhardsson.

”Alla står enade”

Lagkaptenen Alexander Isak vill se samling snarare än splittring.



– Klart att vi inte är i en bra position just nu, men det finns fortfarande möjligheter.

– Vi har förtroende för Jon och kommer fortsätta kämpa tillsammans. Den bästa chansen vi har är om alla står enade.