Starfelt inför kampen med Lewandowski: ”Gäller att vara på tårna”

Sverige ställs mot Polen i playoff-final.

Mittbacken Carl Starfelt lär samman med storstjärnan Robert Lewandowski.

– En tuff spelare att möta, säger svensken till SVT.

Sverige besegrade Ukraina i playoff-semifinalen. Nu väntar en avgörande final mot Polen hemma på Strawberry Arena den 31 mars.

Tidigare under lördagen meddelade Blågult att Isak Hien är skadad och missar ödesmatchen. Celta Vigo-försvararen Carl Starfelt bytte av Hien i matchen mot Ukraina och lär bli den som startar på tisdag.

Det svenska försvaret kommer att behöva tampas med den polske storstjärnan Robert Lewandowski.

– Det är klart att det är en bra spelare. Inte alls ostoppbar på något sätt. Men man får inte ge honom för mycket lägen att göra mål, för det är han bra på, säger Carl Starfelt till SVT.

Starfelt har ställts mot Lewandowski i La Liga och menar att mötena i ligan kan vara en fördel.

– En tuff spelare att möta. Väldigt, väldigt smart och väldigt klok. Bra löpningar och framför allt inne i boxen. Det gäller att vara på tårna. Man vet ungefär vad han gillar att göra och hans rörelsemönster och vilka ytor han gillar att hitta. Så att det har man nog med sig tror jag.

Playoff-finalen mellan Sverige och polen spelas 20.45 den 31 mars.