Stora orden kring Swedberg – erkänner vemod

SOLNA. Det svenska U21-landslaget har viktiga matcher i mars.

Då får de klara sig utan sin storstjärna Williot Swedberg som kallats upp i A-landslaget.

– Klart det svider att tappa duktiga spelare men han har presterat på en nivå som gör att han ska vara i A-laget nu, säger förbundskapten Daniel Bäckström till FotbollDirekt.

Montenegro och Italien kommer till Borås nästa vecka för U21-kvalmatcher till EM.

Sverige är just nu gruppfyra med sex poäng upp till playoff. Fyra matcher återstår av kvalet. Det är med andra ord mycket som står på spel även för U21-landslaget likt för herrlandslaget i slutet av månaden.

– Vi är inne i slutskedet av kvalet och ska göra allt för att samlingen i höst fortsatt ska leva, säger förbundskapten Daniel Bäckström till FotbollDirekt och medger att hans U21-landslag än mer den här gången hamnar i skuggan av A-laget som spelar avgörande playoff till VM:

– Klart det är stort fokus på A-landslaget nu och deras playoff. Alla drömmer om VM-platsen och vi håller tummarna för det. Vi ska stötta från vårt håll.

När Bäckström och Graham Potter presenterade varsin trupp under onsdagen fanns Williot Swedberg med i Potters manskap – vilket gör att Bäckström tappar sin stjärnspelare i det viktiga kvalspelet.

Det här är första gången sedan juni 2024 som Swedberg är med i A-landslaget men efter succén i Celta Vigo kunde inte Potter blunda längre.

– De senaste veckorna har Williot haft en kraftigt uppåtgående form. Klart det svider att tappa duktiga spelare men han har presterat på en nivå som gör att han ska vara i A-laget nu. Jag är glad för hans skull och det ska bli kul att följa honom i A-lagströjan nu, konstaterar Bäckström.