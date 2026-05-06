Stroud hoppfull inför trupputtagningen: ”Blodad tand”

Den 12 maj tar Graham Potter ut den svenska VM-truppen.

Då hoppas Elliot Stroud få en plats.

– Jag har förhoppningar, men inga förväntningar, säger Mjällbyspelaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Elliot Stroud togs ut i landslaget för första gången i samband med Sveriges avgörande play off-matcher mot Ukraina och Polen. Från avbytarbänken fick Mjällbys succéman se Viktor Gyökeres skjuta Blågult till sitt trettonde VM-slutspel.

– Bara att bli uppkallad var en jättestor ära. Sen att få vara med om det vi gjorde, det kommer är någonting man kommer bära med sig till sin dödsbädd, säger han när FotbollDirekt når honom.

Hur var det att följa avgörandet från bänken?

– Det var skitnervöst. Jag brukar alltid vara mer nervös när jag sitter på bänken än när jag spelar. Jag hade nog väldigt hög puls då. Det var väldigt svängigt på planen och även emotionellt. Men sättet vi vinner på, det går inte att få det bättre, menar han.

”Ingenting jag kan kontrollera”

Det blev ingen landslagsdebut för Stroud den gången. Men hoppet om en plats i Graham Potters VM-trupp over i högsta grad.

23-åringen stod för en stark insats när Mjällby bortabesegrade Malmö FF med 3–2. Efter matchen höjdes flera röster i media om att Stroud borde ha en given plats på planet till USA.

– Jag försöker att inte lägga allt för mycket fokus på det där. Det är någonting som jag inte kan kontrollera. Jag ska bara försöka göra det så bra som möjligt på planen. Sedan får vi se vad som händer, säger han och fortsätter:

– Men när man varit med en gång så får man ju såklart lite blodad tand. Så jag har ju förhoppningar, men inga förväntningar om man säger så.

Elliot Stroud och Herman Johannson. Foto: Bildbyrån

Efter att ha spelat en rak 4-4-2 under sina två inledande matcher som svensk förbundskapten, valde Graham Potter att formera en trebackslinje med wingbacks mot både Ukraina och Polen.

Det är goda nyheter för Stroud, som blivit en av allsvenskan bästa spelare som vänster-wingback i Mjällby.

– Wingback-positionen är jag väldigt familjär med. Men sen är jag också bekväm i en fyrback. Sättet vi pressar i Mjällby gör att vi ibland övergår till en fyrback och då är jag där också.

– Men om jag får välja någon sa hade nog valt wingback-positionen, säger Stroud.

Fotnot: Intervjun genomfördes innan Mjällbys match mot Malmö FF.