Succémålvakten får spela för Norge – kan kallas till VM
Nikita Haikin har beviljats norskt medborgarskap.
Nu kan Bodø/Glimt-målvakten representera Norge i VM i sommar.
Det rapporterar Reuters.
Nikita Haikin är född i Israel och uppvuxen i Ryssland. Målvakten anslöt till det norska succélaget Bodø/Glimt 2019.
30-åringen har sökt medborgarskap i Norge och enligt Reuters har det beviljats då hans äktenskap med en norsk medborgare kvalificerade honom för naturaliseringsprocessen.
Haikin kan nu komma att representera Norge i sommarens VM. Han har varit given i Bodø/Glimts framgångsresa i Europa och kan komma att utmana den nuvarande landslagsmålvakten Ørjan Nyland.
Reuters uppger att det norska fotbollförbundet väntar på dokument för att få godkännande av Fifa.
Norge spelar i samma VM-grupp som Irak, Senegal och Frankrike.
