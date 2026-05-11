Sverige tar sig vidare från VM-gruppen – i nästan 75 procent av fallen.

Det menar i alla fall superdatorn BETSiE som har simulerat turneringen 20 000 gånger.

När fotbolls-VM 2026 drar i gång i USA, Mexiko och Kanada om exakt en månad är det svenska herrlandslaget tillbaka i VM-sammanhang för första gången på åtta år, efter respass i kvalet till VM 2022. Det blågula gänget är dessutom tillbaka på amerikansk mark och hemma i Sverige drömmer många om en ny magisk VM-sommar i USA á det bragdartade bronset 1994.

”Blågult” premiärspelar mot Tunisien den 15 juni i en match som i Sverige startar klockan 04:00 på natten. I gruppen återfinns även Nederländerna och Japan – en tuff lottning sett till FIFA:s världsranking. Sverige rankas som världens 38:e bästa lag medan Nederländerna och Japan (Sju och 18) hålls betydligt högre av FIFA.

Rank Lag 1 Frankrike 2 Spanien 3 Argentina 7 Nederländerna 18 Japan 38 Sverige 44 Tunisien FIFA:s världsranking.

Men enligt superdatorn BETSiE är Sverige trots allt andrahandsfavorit i grupp F, bara bakom den solklara favoriten Nederländerna. BETSiE använder omfattande matchdata och statistik för att simulera matcher och förutspå resultat – och nu har superdatorn simulerat VM 2026 hela 20 000 gånger. Då ges ”Blågult” en chans på nästan 75 procent att ta sig vidare från gruppspelet (topp två i gruppen och åtta bästa treorna).

Gruppspel

Enligt superdatorns beräkningar går Sverige vidare från gruppspelet i 73,1 procent av fallen, medan en blågul gruppseger ges en chans på 20,3 procent. Samtidigt beräknar BETSiE att ett uttåg redan i gruppspelet är mer sannolikt än att toppa gruppen efter tre matcher (26,9 procent), men enligt siffrorna är det fortsatt favorit på att Sverige tar sig vidare till 16-delsfinal.

Slutspel

Om Sverige slutar etta eller tvåa i gruppspelet väntar ettan eller tvåan från grupp C (Brasilien, Haiti, Marocko och Skottland), och väl i slutspelet ger BETSiE det svenska herrlandslaget en nästan 30 procent stor chans (29,1) att ta sig vidare till åttondelsfinal. Att gå hela vägen till kvartsfinal, som ”Blågult” gjorde senast det begav sig i VM i Ryssland 2018, sker däremot bara i 14,7 av superdatorns simuleringar.

Men siffrorna lämnar ändå rum för en rejäl svensk skräll i VM 2026. Enligt BETSiE:s simuleringar går ”Blågult” till semifinal i 5,2 procent av fallen och når hela vägen till en final i New York den 19 juli i 1,8 procent av simuleringarna.

En svensk finalseger och ett blågult VM-guld 2026, som skulle få räknas som en av de absolut största VM-skrällarna någonsin, är så klart ett långskott, men chansen att få jubla på New Yorks gator den 19 juli finns ändå där enligt superdatorn. Av 20 000 BETSiE-simuleringar lyfter ”Blågult” VM-bucklan i 100 fall, alltså 0,5 procent. Sverige ges alltså en chans på mindre än en av 100 att vinna hela VM 2026 och krönas till världsmästare för första gången någonsin – men det finns fortfarande en chans.

Om det blir VM-guld, uttåg i gruppen eller en ärofylld kvartsfinalförlust återstår att se, men med en månad kvar till avspark på Estadio Azteca i Mexico City, där Mexiko möter Sydafrika i premiärmatchen, är superdatorn BETSiE det närmaste vi kommer en spåkula – och nu har superdatorn fått tala.