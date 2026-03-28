Svensk smäll – Hien missar playoff-finalen

Foto: Bidlbyrån

Sverige slog Ukraina i playoff-finalen med 3–1. Isak Hien startade matchen i Valencia men tvingades sedan kliva av på grund av en skada.

Under lördagen meddelar Blågult att Hien missar playoff-finalen mot Polen hemma på Strawberry Arena på grund av skadan.

Det meddelas dessutom att ingen ersättare till mittbacken kommer att kallas in.

Matchen mellan Sverige och Polen spelas 20.45 den 31 mars.