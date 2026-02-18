Sverige favoriter inför VM-kvalet: ”Vi får inte gå i fällan”

SOLNA. I början av mars drar VM-kvalet igång för det svenska damlandslaget.

På förhand ses Blågult som stora favoriter i sin kvalgrupp, men förbundskapten Tony Gustavsson tar inte lätt på en uppgift som väntar.

– Det gäller inte att vinna en specifik match utan det gäller att vinna en biljett till VM i Brasilien, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Om bara två veckor så börjar allvaret för det svenska damlandslaget. Efter höstens slutspel i Nations League är det nu dags för Blågult att gå in i första kvalet under Tony Gustavssons ledning.

Det vankas kvalspel till VM i Brasilien sommaren 2027. I kvalgruppen ställs Sverige mot Italien, Danmark och Serbien.

På förhand anses Blågult vara stora favoriter, men Tony Gustavsson visar samtidigt stor respekt för framförallt Italien, som Sverige inleder kvalspelet mot.

– Tittar man på ranking så är vi väl rankade bäst i gruppen, tittar vi på Italiens prestationer senaste åren så tror jag alla förstår att det är en tuff match. Vi spelade 0-0 mot dem borta sist. Tittar man på vår trupp och var vi är i resan så tror jag att det ger ett lite annat perspektiv, utan att stå här och prata om ursäkter, utan bara mer var är vi i våran resa, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag tror att det är viktigt för oss som jobbar med laget att se matchen mot Italien som en av flera i ett gruppspel, allt hänger inte på ett kort här, sen ska vi självklart när vi möter Italien gå ut och göra allt för tre poäng, men det kan ju visa sig i ett gruppspel att oavgjort mot Italien borta för att sedan vinna mot dem hemma kan räcka för att stå som gruppsegrare. Jag brukar säga att det gäller inte att vinna en specifik match utan det gäller att vinna en biljett till VM i Brasilien och det kan vi göra genom att vinna gruppen eller genom att vinna ett playoff i höst.

Efter Italien så väntar Serbien på bortaplan under kommande samling. Ett Serbien som Sverige komfortabelt tog sig förbi i EM-playoffet häromåret. Då vann Blågult med totalt 8–0 över två möten och 6–0-vinsten hemma i Stockholm minns nog de flesta svenska supportrar. Gustavsson väljer dock att fokusera på det första mötet i det playoffet.

– Där har vi faktiskt tittat på senaste bortamatchen mot Serbien, det är lätt att man kanske fastnar på hemmasegern med 6-0. Men tittar man på bortamatchen så satt det hårt inne och vi vann till slut med 2-0. Det var en väldigt svårspelad match och jag pratade med Wikman och Peter om just det, hur svår match det var. Vi får inte gå i fällan att man ska lägga allt fokus mot Italien för att sedan tro att det ska gå att ställa ut skorna mot Serbien, då är vi illa ute. Det gäller att ta dem med största respekt, framförallt på bortaplan

Han fortsätter:

– Sen vet vi inte hur förutsättningarna kommer att se ut med exempelvis planen, vad för typ av fotboll kommer vi kunna spela? Nu är Serbien ett tekniskt lag som vill spela, så jag tror att de kommer att göra allt de kan för att ha en så bra matta som möjligt, men det är inte givet i början av mars att gräsförutsättningarna är perfekt. Då får vi se vilken typ av match det blir.

Sveriges första VM-kvalmatch mot Italien går av stapeln den 3 mars, mötet med Serbien spelas sedan den 7 mars.