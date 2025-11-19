Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Sverige rasar på världsrankingen – tappar mest av alla

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Sverige rasar på Fifas världsranking.
”Blågult” halkar ned till plats 43 – och tappar mest av alla nationer.
Därmed är ett nytt bottenrekord nära.

251118 Besfort Zeneli från Sverige ser bedrövad ut efter VM-kvalmatchen i fotboll mellan Sverige och Slovenien den 18 november 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Kvalet till VM 2026 har varit ett enormt fiasko för det svenska landslaget. Efter sex gruppmatcher är ”Blågult” segerlöst och slutar som jumbo i gruppen med två ynka poäng inspelade.

I oktober tappade Sverige på Fifas världsranking och halkade ned till plats 40. Nu kommer nästa bakslag för det svenska landslaget.

251118 Emil Krafth och Carl Starfelt från Sverige ser bedrövade ut under VM-kvalmatchen i fotboll mellan Sverige och Slovenien den 18 november 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

”Blågult” rankas numera som världens 43:e bästa landslag och tappar flest rankningspoäng av alla nationer. Därmed är Sverige nära sin historiskt låga 45:e-plats från 2015-2017.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt