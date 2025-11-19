Sverige rasar på världsrankingen – tappar mest av alla

Sverige rasar på Fifas världsranking.

”Blågult” halkar ned till plats 43 – och tappar mest av alla nationer.

Därmed är ett nytt bottenrekord nära.

Foto: Bildbyrån

Kvalet till VM 2026 har varit ett enormt fiasko för det svenska landslaget. Efter sex gruppmatcher är ”Blågult” segerlöst och slutar som jumbo i gruppen med två ynka poäng inspelade.

I oktober tappade Sverige på Fifas världsranking och halkade ned till plats 40. Nu kommer nästa bakslag för det svenska landslaget.

Foto: Bildbyrån

”Blågult” rankas numera som världens 43:e bästa landslag och tappar flest rankningspoäng av alla nationer. Därmed är Sverige nära sin historiskt låga 45:e-plats från 2015-2017.