Sverige rasar på världsrankingen – tappar mest av alla

Sverige rasar på Fifas världsranking.
”Blågult” halkar ned till plats 43 – och tappar mest av alla nationer.
Därmed är ett nytt bottenrekord nära.
Kvalet till VM 2026 har varit ett enormt fiasko för det svenska landslaget. Efter sex gruppmatcher är ”Blågult” segerlöst och slutar som jumbo i gruppen med två ynka poäng inspelade.
I oktober tappade Sverige på Fifas världsranking och halkade ned till plats 40. Nu kommer nästa bakslag för det svenska landslaget.
”Blågult” rankas numera som världens 43:e bästa landslag och tappar flest rankningspoäng av alla nationer. Därmed är Sverige nära sin historiskt låga 45:e-plats från 2015-2017.
