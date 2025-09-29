Sydafrika fråntas seger – spelade med avstängd spelare
Sydafrika besegrade Lesotho i kvalet till VM 2026.
Problemet?
Man spelade med en avstängd spelare – och fråntas nu segern.
Det var i början av september som Sydafrika besegrade Lesotho med 3-0 i kvalet till VM 2026.
Från start i Sydafrika spelade 29-årige Teboho Mokoena, till vardags i Mamelodi Sundown. Det visade sig dock vara helt fel.
Det är The Athletic som rapporterar att Mokoena var avstängd i matchen och till följd av detta har Fifa nu gått in och ändrat resultatet. Istället för en 3-0-seger för Sydafrika har Lesotho tilldömts vinsten med 3-0.
I tillägg till detta ska det sydafrikanska förbudet betala 10 000 schweiziska franc i böter, vilket är nära 120 000 kronor. Beslutet kan dock överklagas inom tio dagar.
Skrivbordsförlusten innebär att Sydafrika tappar sin gruppledning och att Benin nu går om och leder på målskillnad.
