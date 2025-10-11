Syndabocken: ”Jag sätter laget i skiten”

SOLNA. Alexander Bernhardsson orsakade den straff som blev matchavgörande.

Efter förlusten mot Schweiz är yttern starkt självkritisk.

– Klumpigt gjort och jag sätter laget i skiten, säger han som samtidigt visar sitt stöd för den starkt kritiserade förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson.

– Han är en otroligt bra ledare och vi i gruppen har förtroende för honom.

Efter 65 minuter gav Granit Xhaka sitt Schweiz ledningen på straff. Den som orsakade straffen var Alexander Bernhardsson som knuffade omkull den nyss inbytte Djibril Sow. Sevillaspelaren föll och domaren pekade på straffpunkten.

Schweiz vann med 2-0 efter att på tilläggstid kontrat in punkteringen. Första svensk ut i den mixade zonen för att möta media? Alexander Bernhardsson som är rejält självkritisk.

– Är det straff så är det klumpigt gjort… jag får ta på mig det så klart, säger han och fortsätter:

– Jag kände ingen touch men är det touch så är det klumpigt gjort och det får stå för mig.

Bernhardsson menar att han med den orsakade straffen reducerade Sveriges chanser att vinna i kväll vilket krävdes för att kunna haka på Schweiz i kampen om att vinna VM-kvalgruppen.

– Skittråkigt, jag känner en tomhet. Jag sätter laget i skiten. Det får stå för mig. Men ah, tråkigt och en tomhet. Det var inte det här man ville.

Svarar efter avgångskraven på Dahl Tomasson

Sverige buades ut efter slutsignal. Bernhardsson har full förståelse för det.

– Svenska folket vill gå vidare, de vill att vi vinner våra matcher. Jag förstår irritationen när vi inte vinner. Vi delar ju den inställningen, vi vill vinna varje match. Det är tråkigt så klart.

Förbundskapten Jon Dahl Tomasson är hårt pressad och på Nationalarenan i kväll syntes en avgå-banderoll riktad mot dansken. Bernhardsson tar dock sin tränare i försvar.

– Jag gillar hans ledarskap. Jon är en otroligt bra ledare. Jag gillar hans idéer och vi i gruppen har förtroende för honom. Sättet vi spelar på passar vårt lag.