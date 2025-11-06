Ali lämnar återbud – Emil Forsberg kallas in

Taha Ali tvingas lämna återbud till kommande landslagssamling.

In i hans ställe kallas landslagsveteranen Emil Forsberg in.



I onsdags presenterade Graham Potter, Sveriges nya förbundskapten, truppen som ska spela de avslutande matcherna i VM-kvalet mot Schweiz och Slovenien.



Taha Ali, som tidigare spelat en landskamp under januariturnén 2024, kallades in till landslaget för första gången. Nu står det dock klart att MFF-anfallaren tvingas lämna återbud på grund av skada.



Emil Forsberg, som noterats för 90 landskamper för Sverige, tar hans plats i truppen. Forsberg har inte gjort en landskamp sedan november 2024.

Herrlandslaget samlas i Spanien på måndag inför bortamötet mot Schweiz på lördag.