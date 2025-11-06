Ali lämnar återbud – Emil Forsberg kallas in
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Taha Ali tvingas lämna återbud till kommande landslagssamling.
In i hans ställe kallas landslagsveteranen Emil Forsberg in.
I onsdags presenterade Graham Potter, Sveriges nya förbundskapten, truppen som ska spela de avslutande matcherna i VM-kvalet mot Schweiz och Slovenien.
Taha Ali, som tidigare spelat en landskamp under januariturnén 2024, kallades in till landslaget för första gången. Nu står det dock klart att MFF-anfallaren tvingas lämna återbud på grund av skada.
Emil Forsberg, som noterats för 90 landskamper för Sverige, tar hans plats i truppen. Forsberg har inte gjort en landskamp sedan november 2024.
Herrlandslaget samlas i Spanien på måndag inför bortamötet mot Schweiz på lördag.
Den här artikeln handlar om: