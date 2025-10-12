TFF och Özer i konflikt – målvakten lämnade landslaget

Berke Özer, Lilles turkiske landslagsmålvakt, har lämnat landslagssamlingen efter VM-kvalmatchen mot Bulgarien.

Turkiska fotbollsförbundet menar att han gjorde det utan tillåtelse, något Özer själv bestrider.

Foto: Bildbyrån



Efter Turkiets 6–1-seger mot Bulgarien på lördagen, där Berke Özer inte ingick i matchtruppen, lämnade 25-åringen landslagssamlingen. Historien om hans hemfärd går isär: Turkiska fotbollsförbundet (TFF) menar att målvakten agerat utan godkännande.

– Oacceptabelt beteende, skriver TFF i ett uttalande enligt RMC Sport.

Özer själv hävdar att han hade klartecken från landslagsstaben att åka hem för vila och behandling, eftersom han inte var en del av matchtruppen.

– Jag anslöt till samlingen med stolthet över att bära mitt lands tröja. När jag såg matchtruppen insåg jag att vår diskussion var meningslös, eftersom besluten inte grundades på sportsliga faktorer, skriver Özer.

Målvakten betonar att hans beslut inte var menat att skada eller vara respektlöst mot lagkamraterna. Tvärtom uttrycker han stolthet över att tillhöra Turkiets målvaktsuppsättning.

Berke Özer har hittills gjort två A-landskamper för Turkiet och spelar till vardags för franska Lille.