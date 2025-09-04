Tomasson bekräftar målvaktsvalet mot Slovenien

Sverige gästar Slovenien i VM-kvalet.

Inför matchen avslöjar förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson målvaktsvalet.

– Du kan få att Robin Olsen startar i mål, säger han på presskonferensen inför kvalmatchen.

Foto: Bildbyrån

Inför VM-kvalmatchen mellan Sverige och Slovenien bekräftar förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson vilken målvakt som startar matchen.

– Ibland ger jag tre-fyra-fem spelare i startelvan. Du kan få att Robin Olsen startar i mål. Båda målvakterna är väldigt bra men jag har valt Robin på grund av sin erfarenhet, han har varit på denna nivån länge. Jag har pratat med båda. Viktor är professionell, säger han på presskonferensen inför matchen.

När det gäller storstjärnan Alexander Isak är förbundskaptenen återhållsam.

– Jag tänker inte berätta om han startar eller inte. Han är en game changer, sedan får vi se om han startar eller inte, säger ”JDT”.

Matchen mellan Slovenien och Sverige startar 20.45 på fredag.