Tomasson förklarar startelvan mot Kosovo: ”Jag var nöjd”

Samma startelva som i matchen mot Slovenien.

Däremot ersätter Samuel Dahl Niclas Eliasson på bänken.

Detta på grund av en skadekänning hos AEK Aten-spelaren.

Foto: Bildbyrån

Robin Olsen, Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Alexander Bernhardsson, Hugo Larsson, Yasin Ayari, Anton Salétros, Daniel Svensson, Anthony Elanga och Viktor Gyökeres.

De är de elva spelarna som ska försöka besegra Kosovo borta under måndagskvällen – och som spelade 2-2 mot Slovenien under fredagen.

Nu förklarar förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson varför han har valt samma manskap.

– Jag var nöjd med startelvans prestation senast. Det var en väldigt mogen insats i en svår bortamatch, sen är det klart att vi är besvikna efter deras sena mål, säger han i en kommentar på förbundets hemsida.

Det är dock inte helt oförändrat på den svenska bänken, då Samuel Dahl har tagit plats på den. Detta istället för Niclas Eliasson som dras med någon form av fysiskt besvär.

”Niclas Eliasson är inte hundra procent återställd och tar platsen på läktaren”, skriver SvFF.

Matchen mellan Kosovo och Sverige sparkas igång klockan 20.45.