Tomasson tänker inte avgå: ”Jag har kontrakt”

GÖTEBORG/STOCKHOLM. Jon Dahl Tomasson vill fortsatt vara förbundskapten för det svenska landslaget.

Det var han tydlig med i intervjun med Viaplay efter matchen.

– Jag har kontrakt med SvFF och vi är mitt i kvalet, säger han.

Foto: Bildbyrån

Sverige förlorade mot Kosovo, igen. Denna gång på Ullevi i Göteborg efter ett mål av Kosovos Fisnik Asllani.

Efter slutvissla blossade kritiken upp ännu mer mot den redan hårt ansatta förbundskaptenen Jon dahl Tomasson. Bland annat menade den förre landslagsspelaren och numera experten Johan Elmander att ”JDT” måste sparkas.

– Det är ingen diskussion överhuvudtaget. Han har gjort sitt i det svenska landslaget, säger Elmander.

Efter matchen talade Tomasson med Viaplay – och där var han tydlig med att han fortsatt kommer vara förbundskapten i ”Blågult”.

– Jag har kontrakt med SvFF och vi är mitt i kvalet. Det är såklart inte bra nog i kväll och det är ett hemskt resultat, säger Tomasson i Viaplay.

På presskonferensen utvecklade Dahl Tomasson kring matchen mot Kosovo och sin framtid.

– Jag har ett kontakt, vi är mitt i kvalet. Jag förväntar mig att vara här. Det här är ett hemskt resultat, det är inte tillräckligt bra. Vi ger bort för enkla mål och jag har inget bra svar på varför vi inte gör mål. Jag tror inte att spelarna tvivlar på taktiken, men vi gjorde det inte tillräckligt bra. Det är galet att vi inte gör mål idag. Det blir inte mycket sömn inatt, säger dansken och fortsätter:

– Jag är den första som säger att det inte var tillräckligt bra. Spelarna säger också att det inte var tillräckligt bra. Vi är inte nöjda med det.