Tony Gustavsson förblir avstängd – överklagan får avslag

Tony Gustavsson fick rött kort i samband med matchen mot Frankrike i Nations League.

Det innebär att förbundskapten kommer att vara avstängd i en match – vilket SvFF valde att överklaga.

Nu har Uefa meddelat sin ståndpunkt i frågan, och gett avslag på överklagan.

Foto: Bildbyrån

När Sveriges Nations League-match mot Frankrike i höstas var över fick förbundskaptenen Tony Gustavsson rött kort efter att ha rutit till mot domaren. Efter matchen förklarade den nya förbundskaptenen att han sade följande till rättsskiparen:

– Jag sade: ”How can it be two minutes, when she was laying down for four?” Det upplevdes som för grovt. Jag tycker det var felaktigt med ett rött kort, gult hade räckt, men jag vill ändå be om ursäkt.

Trots ursäkten kommer Gustavsson att vara avstängd i Sveriges första VM-kvalmatch under våren. Det valde dock SvFF att överklaga, även om det inte blev någon lyckad sådan.

I dag, söndag, meddelar nämligen Gustavsson själv att ansökan har fått avslag i en intervju med Sportbladet.

– Det är som det är. Jag är den tränaren jag är och kommer fortsätta vara den tränaren jag är. I det här fallet renderade det tyvärr i att jag får sitta på läktaren en match och då får jag ta det, säger förbundskaptenen till tidningen.

Vidare vill Gustavsson understryka att han inte gick alldeles för långt över gränsen.

– Det jag vill vara tydlig med är att jag inte använt några fula ord. Jag tänkte om det finns folk som tolkade det som att jag har använt ett språkbruk som inte hör hemma, så har jag inte gjort det. Det finns inga fula ord involverade.

Matchen som Gustavsson är avstängd i är mot Italien borta, den 3 mars.