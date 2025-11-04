Tony Gustavsson: ”Gillar när det är derbykaraktär”

Sverige kommer återigen möta Danmark.

Men denna gången i VM-kvalet.

– Jag gillar när det är derbykaraktär så det ska bli ett fantastiskt möte, säger förbundskapten Tony Gustavsson.

Foto: Bildbyrån

Sverige fick en välbekant grupp i VM-kvalet med Damark, Italien och Serbien. De två förstnämnda hade ”Blågult” i sin senare Nations Leauge grupp i våras samtidigt som Serbien tuffar på.

– Påminner mycket om senaste Nations League gruppen med Italien och Danmark. Vi ska ha respekt för motståndet, säger Tony Gustavsson.

Nordiska derbyn mellan Sverige och Danmark har det blivit gott om senaste året. Nåde I gruppspelet i Nations Leauge och i EM. Nu möts rivalerna igen.

Sverige slapp mardrömslottningen mot England. Spanien var i samma pott som Sverige så dessa lag kunde inte mötas. Istället fick Spanien och England lottas i samma grupp, Europamästarna mot världsmästarna.

– Det var ganska högljutt i lottningsrummet när Spanien och England hamnade i samma grupp.

VM-kvalet spelas under våren 2026.