Trumps ord inför VM: ”Iran är naturligtvis välkommet”

Om tre månader drar VM 2026 igång i USA, Mexiko och Kanada.

Då meddelar Donald Trump, enligt Fifa-presidenten Gianni Infantino, att Iran fortsatt är välkomna trots konflikten mellan länderna.

”Jag tackar uppriktigt USA:s president för hans stöd”, skriver Infantino i ett inlägg på sociala medier.

Foto: Bildbyrån

Med tre månader kvar till premiären av sommarens VM i Nordamerika har en rejäl konflikt blossat upp i Mellanöstern.

Två av de inblandade nationerna är USA och Iran, där ett av länderna anordnar turneringen och det andra har kvalificerat sig till den.

Trots konflikten mellan nationerna menar den amerikanska presidenten Donald Trump att man fortsatt har planerat för att alla kvalificerade länder ska delta i sommarens mästerskap. Detta om man får tro Fifa-presidenten Gianni Infantino.

“I kväll träffade jag USA:s president, Donald J. Trump, för att diskutera hur förberedelserna inför det kommande FIFA-VM fortskrider och den växande spänningen inför avspark, som nu bara är 93 dagar bort”, skriver Infantino i ett inlägg på sociala medier och fortsätter:

”Vi talade också om den nuvarande situationen i Iran och det faktum att Irans landslag har kvalificerat sig för att delta i FIFA-VM 2026. Under samtalen upprepade president Trump att det iranska laget naturligtvis är välkommet att delta i turneringen i USA”.

Vidare meddelar Infantino att den amerikanska presidenten värnar om fred på jorden.

”Vi behöver alla ett evenemang som FIFA-VM för att föra människor samman nu mer än någonsin, och jag tackar uppriktigt USA:s president för hans stöd, eftersom det ännu en gång visar att fotboll förenar världen.”

Premiären i sommarens VM äger rum den 11 juni och spelas mellan Mexiko och Sydafrika.