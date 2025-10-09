TV: Arnautović fyramålsskytt i Österrikes jättekross

San Marino var ingen svår nöt att knäcka för Österrike.

Detta då det rödvita landslaget vann med hela 10-0.

Anfallaren Marko Arnautović stod för fyra av målen.

Foto: Bildbyrån

Man ledde sin VM-kvalgrupp efter fyra raka segrar och tog under torsdagen mot San Marino på Ernst-Happel-Stadion i Wien.

Då skulle Österrikes femte raka seger komma, och detta med enkelhet.

Efter 24 minuter ledde man med 3-0 och när domaren blåste för fulltid hade Österrike gjort ytterligare sex mål. Fyra av dessa stod stjärnan Marko Arnautovic för.

De målen innebär även att Arnautovic nu är det österrikiska landslagets meste målskytt någonsin, då han har gjort 45 stycken och gått om Toni Polster som gjorde 44 stycken.