TV: Bardghjis chock kring FD:s fråga – ”Vem sa det?”

STOCKHOLM. När Roony Bardghji lämnade FC Köpenhamn för Barcelona i somras var budskapet att han åtminstone till en början skulle vara hemmahörande i världsklubbens B-lag.

Men svenska supertalangen har direkt blivit en del av Hansi Flicks A-lag med starter mot både Valencia och Real Sociedad.

– Vem sa att jag skulle spela i B-laget? Det stämmer inte, säger han förvånat till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Till sist är Roony Bardghji med i det svenska A-landslaget. 19-åringens framfart i FC Barcelona har gjort att förbundskapten Jon Dahl Tomasson inte kunnat blunda längre – och under tisdagen träffade den offensiva spelaren media på Bosön.

FotbollDirekt frågade direkt Blekingesonen om han själv får nypa sig i armen kring speltiden i Barcelonas A-lag med starter mot såväl Valencia som Real Sociedad när han i själva verket värvades till B-laget från FCK… eller?

– Vem sa att jag skulle spela i B-laget? frågar han överraskande.

Det stod det när du skrev på?

– Alltså jag är otroligt glad över att vara i Barcelona, men jag vet inte vem som skrivit att jag skulle vara i B-laget.

Foto: Alamy

Har du nåtts av det som ändå stod i svensk media att du gick till Barcelonas B-lag?

– Ingen aning. Det stämmer inte. Jag har sagt det innan också, jag har ingen aning. Jag vet inte vad jag ska säga om det.

Du har startat flera matcher och var nära att göra mål senast mot Sevilla. Får du nypa dig i armen över att det gått så fort?

– Det är inte som att jag är chockad. Klubben tror på mig, tränaren tror på mig, lagkamraterna tror på mig så jag är glad att jag fått spela och det blir bara bättre för varje match. Jag är otroligt glad och ska göra mitt bästa för att hjälpa laget till titlar.

Vem har imponerat mest på dig i Barcelona?

– Det är många duktiga där men Pedri, Frenkie De Jong… alla vet vad det är för spelare, så det är väl de två.