TV: Bergvall om virala klippet – ”Kommer inte göra om det”

STOCKHOLM. Lucas Bergvall blev viral häromveckan när han vid en hörna tog den berömda köksvägen bakom målet för att bli av med markeringen från landslagskollegan Yasin Ayari i mötet mellan Brighton och Tottenham.

När FD tar upp den minst sagt speciella aktionen skrattar Bergvall.

– Jag hade tydligen kunnat få gult kort för det fick jag reda på i efterhand, så det var inte så smart. Jag kommer inte att göra om det, säger 19-åringen.

Ni har säkert sett klippet. I Premier League-matchen mellan Brighton och Tottenham 20 september försöker Lucas Bergvall skaka av sig markeringen från landslagskollegan Yasin Ayari i samband med en hörna.

Bergvall gjorde då fräckisen att springa runt målet i på hockeyspråk kallat ”köksvägen”. Men några hockeytakter från barndomstiden hemma i Bromma var det inte tal om från 19-åringen medger han själv.

– Haha nej det vet jag inte, men jag ska nog inte göra om det, säger Bergvall till FotbollDirekt.

För det blev ingen sportslig fördel av den fiffiga köksvägen-lösningen. Domaren blåste av spelet och Ayaris markering på hörnan fortgick i stället.

– Jag vet inte ens vad jag gjorde. Jag hade tydligen kunnat få gult kort för det fick jag reda på i efterhand, så det var inte så smart. Jag kommer inte att göra om det.

Vad sa Ayari om det hela?

– Han var nog bara förvånad, det är väl inte så många som gjort det tidigare.

Klippet har blivit viralt, vad säger du om det?

– Jag försöker inte fokusera så mycket på sociala medier, men kul att folk uppskattade det, säger Bergvall med ett leende.