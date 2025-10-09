TV: Danmark krossade Belarus inför tomma läktare i Ungern

Under torsdagskvällen tog Belarus mot Danmark – inför tomma läktare i Ungern.

Då stod danskarna för en stor kross och vann med hela 6-0.

Foto: Bildbyrån

Det var inte direkt något problem för Danmark att ta tre nya poäng i VM-kvalet under torsdagen.

Detta då man ställdes mot Belarus på ett tomt ZTE Arena i Ungern, med anledning av Belarus regerings stöd till den ryska invasionen av Ukraina.

Efter en knapp kvart gjorde Victor Froholdt matchens första mål och innan den första akten var slut hade Rasmus Højlund gjort två mål och Patrick Dorgu ett. Således var ställningen 4-0.

I den andra akten såg den inbytte Anders Dreyer till att dryga ut Danmarks ledning ytterligare, genom både ett och två mål. Det innebar att siffrorna skrevs till 6-0 när domaren blåste för fulltid.

Danmark toppar sin VM-kvalgrupp tillsammans med Skottland efter tre spelade matcher.