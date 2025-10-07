TV: Emil Holm helt ställd kring Serie A-svensken – ”Inte koll på honom”

STOCKHOLM. Svenskmöte i söndags mellan Emil Holms Bologna och Isak Vurals Pisa.

Men det blev ingen konversation före eller efter matchen landsmännen emellan.

Holm hade nämligen helt missat Vurals existens.

– Jag har inte koll på honom, för jävla dåligt av mig faktiskt, säger en ställd Holm till FotbollDirekt.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Supertalang i Hammarby som därefter var ungdomsproffs i både Benfica och Fenerbahce. Isak Vural med turkiska rötter har valt spel för Turkiets U21-landslag och i söndags ställdes mittfältarens Pisa mot Emil Holms Bologna i Serie A.

Men det blev inte mycket av ett svenskmöte. Holm vilade matchen igenom på bänken.

– Det var förutbestämt i och med att jag spelade mot både Lecce och sedan i Europa League. Med den historiken som jag har så gjorde vi så, säger Holm som i septembersamlingen missade landslagets VM-kvalmatcher på grund av skada.

”Dåligt av mig”

Holm berättar att det inte växlades några ord med Vural före eller efter matchen. Och konstigt är väl inte det. Holm verkar nämligen helt gått miste om Vural och dess svenska existens.

– Spelade han i Pisa? Nej, jag har inte koll på honom faktiskt.

Isak Vural mot Bologna. Foto: Alamy

Han startade.

– Nej, start? Han måste hoppat in i så fall.

(FotbollDirekt dubbelkollar)… Han startade, byttes ut mot Juan Cuadrado.

– Jo men du sa att han spelar för Turkiet, det är ju därför. Jag har inte koll på turkiska spelare, säger Holm som ändå medger att han borde hört talats om Vurals namn.

– Det är dåligt av mig, för jävla dåligt.