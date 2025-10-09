TV: Färöarna tog tredje segern i VM-kvalet

De är rankade på en 136:e-plats – och ställdes mot Montenegro.

Då stod Färöarna för en stor skräll då man vann med hela 4-0.

Det var den lilla ö-nationens tredje seger i VM-kvalet.

Foto: Bildbyrån

De hade redan radat upp två segrar i VM-kvalet, båda mot Gibraltar.

Nu har den lilla ö-nationen Färöarna tagit sin tredje seger – efter att man välkomnat Montenegro till Tórsvøllur.

Där tog det inte lång tid innan man gjorde det första målet. Rättare sagt 16 minuter, då Hanus Sørensen spräckte nollan. KI Klaksvik-stjärnan Árni Frederiksberg ville inte vara sämre och satte dit 2-0 omkring tio minuter senare.

Det resultatet stod sig till paus.

I den andra halvleken slog de två målgörarna till med ytterligare varsitt mål vilket innebar att Färöarna vann med hela 4-0 och tog sin tredje seger i VM-kvalet. Det innebär att man nu står på nio poäng i sin grupp, med fyra poäng upp till Tjeckien på en andraplats.