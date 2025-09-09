TV: Ronaldo historisk – tangerade nytt rekord

Cristiano Ronaldo har tangerat ett nytt rekord.

Detta i form av flest antal mål i VM-kvalsammanhang.

Detta då han gjorde ett av målen i Portugals 3-2-seger mot Ungern.

Foto: Bildbyrån

Det var inte Cristiano Ronaldos första rekord i karriären. Däremot ett tämligen stort sådant.

Under tisdagskvällen ställdes Portugal mot Ungern borta i VM-kvalet – och Ronaldo gjorde ett av målen i 3-2-segern.

Det innebär att han nu är uppe i 39 VM-kvalmål – vilket är lika många som Guatemalas Carlos Ruiz.

Redan i oktober kan den portugisiske stjärnan kliva om Ruiz och ensam stoltsera med rekordet. Detta då Portugal ska möta Irland och Ungern (igen) i kvalet till VM-slutspelet i Nordamerika.

Efter två omgångar i grupp F står Portugal på sex poäng och leder gruppen.