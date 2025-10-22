Uefa vill göra om kvalspelet till VM och EM

Det nuvarande kvalformatet till EM och VM kan göras om helt.

Detta om man får tro tyska Bild.

De skriver nämligen att Uefa vill införa ett ligaspel, likt det i Champions League.

Foto: Bildbyrån

Det svenska herrlandslaget går tungt i sin kvalgrupp till VM 2026 och får förlita sig på att få en plats i play off via Uefa Nations League.

Till framtiden kan dock Uefas format för det nuvarande kvalspelet till VM och EM göras om, enligt tyska Bild.

De skriver att det europeiska fotbollförbundet vill slopa det klassiska formatet och istället införa ett system som liknar ligaspelet i Champions League, Europa League och Conference League. Således vill de införa någonting som liknar det ligaformat som har existerat sedan förra säsongen.

– Det blir inte fler matcher, men det blir ett intressant format. Det funderar vi på just nu, säger Uefa-presidenten Aleksander Čeferin enligt Bild.

Vidare ska Uefa vara tillfredsställda med hur det nuvarande ligaformatet i Champions League har fallit ut och vill framgent förändra möjligheterna för de utpekade favoriterna att tidigt säkra en biljett till mästerskapen.