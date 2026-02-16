Ukrainas tuffa besked: Zinchenko missar VM-kvalet

Oleksandr Zinchenko, 29, har skadat sig.

Knäskadan stoppar stjärnan från VM-kvalet.

Sveriges förbundskapten Graham Potter. Foto: Bildbyrån

Ukrainas Oleksandr Zinchenko missar playoff-semifinalen mot Sverige den 26 mars i VM-kvalet. Detta på grund av en skada.

Under måndagen kunde hans klubb Ajax meddela att Oleksandr Zinchenko har har ådragit sig en knäskada och tvingas genomföra en operation. Det innebär att han missar resterande del av säsongen och därmed också VM-kvalet.

Det är ett stort tapp för Ukraina men även ”blågult” sliter med skador på exempelvis Alexander Isak, Viktor Johansson och Lucas Bergvall.

Matchen spelas i Valencia.