Uppgifter Bellingham tillbaka i Englands trupp

Jude Bellingham nobbades av förbundskaptenen Thomas Tuchel i oktobersamlingen.

Nu är Real Madrid-mittfältaren tillbaka i det engelska landslaget.

Detta enligt The Sun.

Jude Bellingham fick titta på när Thomas Tuchel tog ut sin trupp till oktobersamlingen. Mittfältaren har inte spelat i landslaget sedan i juni men väntas nu kunna ta en plats i ”Three Lions”.

– Jag skulle gärna vilja vara med, men det är inte mitt beslut. Jag väntar och ser, sa Bellingham efter nobben till Prime.

Enligt den brittiska tabloiden The Sun kommer Bellingham att finnas med i Englands trupp inför VM-kvalmatcherna mot Serbien och Albanien.

Englands matcher mot Serbien och Albanien spelas den 13 och den 16 november.