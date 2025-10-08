England möter Wales i en träningslandskamp.

Då kan anfallsstjärnan Harry Kane missa matchen.

Detta enligt Talksport.

Foto: Alamy

Inför Englands landslagssamling åkte stjärnan Harry Kane på en smäll mot foten i samband med Bayern Münchens match mot Eintracht Frankfurt i helgen.

Anfallaren anslöt till samlingen men uppges nu kunna missa träningsmatchen mot Wales på torsdag. Enligt Talksport tränade inte Kane med resterande trupp.

Efter träningsmatchen mot Wales spelar England sina VM-kvalmatcher mot Lettland på tisdagen och de toppar sin grupp med 15 poäng efter fem matcher.

Harry Kane står noterad 18 mål och tre framspel på tio matcher den här säsongen för Bayern.