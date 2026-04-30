Klart: Krisklubben gör sig av med tränaren – ”Ömsesidigt”

Burnley hade inget att hämta i Premier League.

Nu lämnar tränaren Scott Parker den nydegraderade klubben.

– Det har varit ett enormt privilegium, säger han.

Den gamla storspelaren Scott Parker ledde Burnley tillbaka till Premier League, men efter en tung säsong fick klassikerklubben konstatera att sejouren i den engelska högstaligan stannade på ett år. Till nästa säsong väntar Championship-fotboll på Turf Moor – och då kommer Burnley ledas av en annan tränare.

Under torsdagen meddelade den nydegraderade klubben att man går skilda vägar med Parker, efter en ”ömsesidig överenskommelse”.

”Scott Parker har lämnat sin position som huvudtränare för Burnley Football Club genom ömsesidig överenskommelse. Efter bekräftelsen av klubbens nedflyttning från Premier League förra veckan, höll Parker och styrelsen diskussioner och kom ömsesidigt överens om att hans tid på Turf Moor skulle avslutas”, skriver Burnley i ett uttalande.

Den 45-åriga tränaren hade ett år kvar på sitt kontrakt med klubben.

– Det har varit ett enormt privilegium att leda denna fantastiska klubb under de senaste två åren. Jag har njutit av varje ögonblick på vår gemensamma resa, men känner att nu är rätt tid för båda parter att gå i olika riktningar, säger Parker.

Den assisterande tränaren Mike Jackson kommer att leda Burnley i de fyra kvarvarande Premier League-matcherna för säsongen.

Tidigare uppgifter har gjort gällande att Steven Gerrard är en tänkbar kandidat som ny permanent Burnley-tränare.